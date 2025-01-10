١١‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١:١٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85716381
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مادورو بعد ادائه اليمين: فنزويلا انتصرت على المؤامرات الخارجية

١١‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١:١٧ ص
رمز الخبر: 85716381
مادورو بعد ادائه اليمين: فنزويلا انتصرت على المؤامرات الخارجية

طهران / 11 كانون الثاني/ يناير/ارنا- أدّى الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الجمعة، اليمين الدستورية، بعد انتخابه رئيساً لفنزويلا، لولاية ثالثة، مؤكدا بان فنزويلا انتصرت على المؤامرات الخارجية.

وألقى مادورو كلمة في حشد من الفنزويليين، في جميع أنحاء البلاد، في إطار "المسيرة الكبرى من أجل السلام والفرح"، وفي سبيل تأكيد دعمهم الرئيس الفنزويلي المنتخب.

وقال مادورو، في خطابه، إنّه "لم يَجرِ تنصيبي من جانب الولايات المتحدة أو أي دولة في أميركا اللاتينية، بل تم تنصيبي بفعل إرادة الشعب".

وأضاف: "لست رئيساً بصورة مطلقة، ولست خادماً للقوى الأوليغارشية أو الإمبريالية".

وأشار إلى أنّ "الدولة دافعت عن نفسها في وجه مؤامرة أميركية تهدف إلى تقويض فنزويلا، وفزنا في هذه المواجهة"، مؤكداً أنّ "الإمبريالية والأوليغارشية في مرحلة من التفكك، ولم نولد لنكون خونة وضعفاء".

وقال مادورو للفنزويليّين: "لِنَبنِ معاً مسار السلام، انطلاقاً من تاريخنا، لنضمن بذلك السيادة الوطنية". 

ولفت إلى أنّ اليمين أراد تنصيب "سادياً" لإدارة شؤون فنزويلا، "لكن لا أحد يقدر على فرض رئيس على هذه البلاد، ولن يتمكنوا أبداً من ذلك"، مشدداً على "أنّنا لا نقبل الإذعان، ولن نقبل الانجرار إلى حروب عالمية، أو تغيير الدستور الفنزويلي".

انتهى ** 2342

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