"رضوان" أحدث طائرة مسيرة انتحارية ايرانية

وخلال مناورات "الرسول الأعظم (ص)" الـ 19 التي جرت بعنوان "اقتدار" القوات البرية للحرس الثوري، تمت إزاحة الستار عن أحدث طائرة انتحارية مسيرة تابعة لهذه القوات باسم "رضوان" وجرى وضعها قيد التشغيل.

يبلغ مدى الطائرة المسيرة "رضوان" 20 كيلومترًا ومدة طيرانها 20 دقيقة.

ترسل كاميرا مثبتة في مقدمة هذه الطائرة المسيرة صورًا للمستخدم بعد إطلاقها من قاذفها الأسطواني، مما يسمح للمستخدم باختيار الهدف المطلوب ومهاجمته.

ويمنح النشر السهل والسريع لهذه الطائرة المسيرة قدرات جديدة لوحدات الرد السريع التابعة للقوات البرية لمحاربة الجماعات الإرهابية، خاصة في الجغرافيا الجبلية المعقدة.

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