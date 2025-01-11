24 عملاً مقاوماً ضد جنود الاحتلال والمستوطنين بالضفة خلال 24 ساعة

وقال مركز “مُعطى” في بيان صحفي ، مساء الجمعة، إن عمليات المقاومة في الضفة تواصلت ضمن معركة “طوفان الأقصى”.

وتنوعت العمليات ما بين عملية طعن، واشتباكات مسلحة وإطلاق نار، وإلقاء عبوات ناسفة وزجاجات حارقة، والتصدي للمستوطنين، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة، وخروج مظاهرات.

وفي التفاصيل، وقعت اشتباكات مسلحة تخللها تفجير عبوات ناسفة في آليات قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة قباطية، وألقيت عبوات ناسفة خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

كما ألقيت عبوات ناسفة خلال المواجهات مع قوات الاحتلال أثناء اقتحامها بلدة عزون شرق قلقيلية.

واندلعت مواجهات وإلقاء حجارة، في بلدة بدرس برام الله، وقباطية ومثلث الشهداء ويعبد بجنين، وكفر قدوم وعزون بقلقيلية، وجبل صبيح ببلدة بيتا ويتما جنوب نابلس، ودير استيا بسلفيت، والخضر وتقوع ببيت لحم.

وتصدى الشبان للمستوطنين وحطموا مركبة لهم في بلدة حوارة، واستهدفوا مركبة للمستوطنين بزجاجة حارقة في دير استيا بسلفيت، وخرجت مظاهرة ضد الاستيطان في جبل صبيح.

ورصد مركز “معطى” في تقرير سابق له الجمعة، 131 عملاً مقاوماً نوعياً وشعبياً، بالضفة الغربية والقدس، خلال الفترة الممتدة من 3 يناير/كانون الثاني 2025، حتى التاسع من الشهر نفسه، أسفرت عن مقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة 10 آخرين.

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