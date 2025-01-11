تصنيف الفيفا: منتخب ايران لكرة القدم الشاطئية في المركز الاول آسيويا والسادس عالمياً

وحافظ منتخب ايران على مركز الصدارة آسيويا لكنه تراجع مركزين من الرابع الى السادس عالميا حسبما أعلنته اللجنة التنفيذية للعبة في الاتحاد الدولي لكرة القدم في احدث تصنيف لها على موقعها الرسمي لشهر يناير 2025.

وكتب اتحاد كرة القدم في تقرير له ان تراجع منخب ايران من المركز الرابع الى السادس جاء بسبب قلة البطولات القارية هذا العام، وإقامة بطولة آسيا في وقت متأخر عن القارات الأخرى. وفي حال فوز المنتخب الإيراني للكرة الشاطئية ببطولة آسيا فإنه سيحصل على 528 نقطة ويصعد إلى مركزه السابق في التصنيف وهو المركز الرابع.

وفي التصنيف ، احتلت منتخبات البرازيل وإيطاليا وروسيا المراكز من الأول إلى الثالث.

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