حرائق الغابات تحيل لوس أنجلوس لما يشبه منطقة حرب

وفي مساحات شاسعة من منطقة لوس أنجلوس الكبرى، لم يتبق سوى الأنقاض حيث كانت تقف المنازل والمباني والهياكل الأخرى سابقًا. وقد احترقت صفوف السيارات بالكامل لدرجة أنها تحولت إلى لون الرماد، ونوافذها اختفت تمامًا.

وتُظهر صور جوية لبعض الأحياء -ومنها باسيفيك باليساديس وألتادينا- منازل محترقة بالكامل. وعبر بعض الناجين عن سعادتهم بعد أن نجوا من هذا الدمار، لكن كثيرين آخرين يذرفون الدموع على فقدان منازلهم وسط مخاوف بشأن مستقبل مليء بالشكوك.

وكان معظم السكان يرتدون الأقنعة، في إشارة إلى حقيقة الدخان الكثيف والمخاطر الناجمة عن استنشاقه، بينما استمرت النيران في الاشتعال بمناطق أخرى من المدينة.

وكانت مشاهد النيران في كل مكان، حيث استمرت العديد من المناطق في الاحتراق دون هوادة تقريبًا.

وقد قال الرئيس الأميركي جو بايدن خلال اجتماع بالبيت الأبيض أمس إن المشهد "أشبه بساحة حرب وعمليات قصف".

على الرغم من تراجع قوة الرياح أمس، مازال انتشار النيران يتواصل في لوس أنجلوس التي غطى دخان كثيف سماءها.

وقال خبير الأرصاد الجوية مايك وافورد "نشهد حاليا تراجعا طفيفا لقوة الرياح، لكن هذا الأمر سنشهده خصوصا بعد الظهر". وأشار إلى أن الرياح ستنحسر بشكل كبير اليوم حتى المساء.

ومع ذلك، فإن الظروف لا تزال تثير القلق، مع الجفاف الشديد والرياح التي من المتوقع أن تعود لتشتد.

حظر تجول

وفرضت السلطات الأميركية أمس حظر تجوال في مناطق لوس أنجلوس لحماية الممتلكات التي تم إخلاؤها بسبب الحرائق.

وأعلن قائد شرطة لوس أنجلوس روبرت لونا في مؤتمر صحفي أن حظر التجوال ينطبق على المناطق التي تم إخلاؤها وتأثرت بحريق في باليساديس وإيتون، ومن المقرر أن يكون ساري المفعول من الساعة 6 من مساء أمس حتى الساعة 6 من صباح اليوم بالتوقيت المحلى (0200 بتوقيت غرينتش إلى 1400 بتوقيت غرينتش اليوم).

وقال لونا "لا يمكنك الحضور في هذه المناطق المتضررة. إذا كنت هناك فأنت عرضة للاعتقال".

وذكر أن حظر التجوال يسمح للشرطة باتخاذ إجراءات ضد اللصوص الذين يعملون في أجزاء من المدينة تم إخلاؤها. وأضاف "نحن نفعل ذلك لحماية المنشآت والمنازل التي غادرها السكان لأننا أمرناهم بالمغادرة".

وقبل هذا القرار، كان هناك مواطنون قد عمدوا إلى تسيير دوريات لحماية ما تبقى من أحيائهم.

مصرع 11 شخصا

وقالت السلطات الأميركية إن حرائق الغابات، وهي واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية التي تضرب كاليفورنيا على مر تاريخها، أودت بحياة 11 شخصا على الأقل منذ صباح أمس، وألحقت أضرارا كلية أو جزئية بأكثر من 10 آلاف مبنى.

وقد تكون كلفة هذه الحرائق هي الأعلى المسجلة حتى الآن. وقدرت شركة "أكيو ويذر" لخدمات الأرصاد والتنبؤات الجوية الأضرار والخسائر بما بين 135 و150 مليار دولار.

وتؤثر الحرائق في النشاط السينمائي في هوليود. فقد توقف تصوير أفلام ومسلسلات عدة بينما أغلق متنزه "يونيفرسال ستوديوز" الترفيهي في هوليود.

وأرجئ إعلان الترشيحات لجوائز الأوسكار إلى 19 يناير/كانون الثاني بدلا من 17 منه، فضلا عن مراسم توزيع جوائز النقاد التي كان يفترض أن تقام غدا.

كما تم إرجاء أحداث رياضية لا سيما مباراة كرة سلة لفريق لوس أنجلوس ليكرز.

وتعرف الرياح التي تهب راهنا باسم "سانتا آنا" وهي مألوفة بالخريف والشتاء في كاليفورنيا. لكنها خلال الأسبوع الحالي بلغت حدة غير مسبوقة منذ عام 2011، حسب ما أفاد خبراء الأرصاد الجوية.

وتشكل هذه الرياح كابوسا للإطفائيين لأن كاليفورنيا عرفت سنتين ماطرتين جدا أدتا إلى إنعاش الغطاء النباتي الذي يبس الآن بسبب الشتاء الجاف الذي تشهده المنطقة.

ويشير العلماء بانتظام إلى أن التغير المناخي يزيد تواتر الظواهر الجوية القصوى.

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