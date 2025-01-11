حماس و الجهاد الإسلامي تدينان العدوان الثلاثي على اليمن

واعتبرت حماس في بيان صحفي لها، "إن هذا العدوان على اليمن، يؤكد الشراكة الأمريكية والبريطانية الكاملة، مع الكيان الصهيوني في حرب الإبادة الوحشية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وأشارت إلى "أن استهداف طائرات الاحتلال لمحيط ساحة السبعين بالعاصمة اليمنية صنعاء، في وقت احتشاد أبناء الشعب اليمني العزيز للتعبير عن تضامنهم مع إخوانهم في غزة؛ هو جريمة حرب، لإرهاب الشعب اليمني الشقيق، وثنيِه عن قراره إسناد جهود ردع العدوان عن الشعب الفلسطيني".

وأكدت حماس "تضامنها الكامل مع الأحرار في اليمن، من الشعب اليمني العزيز والقوات المسلحة اليمنية والإخوة في أنصار الله، مثمنة جهودهم المباركة لإسناد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ونبارك ضرباتهم القوية والمؤثّرة والمستمرة في عمق الكيان الصهيوني، وعمليات التصدي البطولي للعدوان الأمريكي البريطاني".

وتوجهت حماس بالنداء إلى أمتنا العربية والإسلامية، من حكومات وجيوش وقوى وأحزاب، إلى التوحّد لمواجهة إرهاب الكيان الصهيوني، والتصدي لعدوانه على الشعب الفلسطيني، وعلى الشعب اليمني وشعوب المنطقة، واتخاذ خطوات حازمة للتعامل مع التهديدات الوقحة التي يُطلِقها قادة الاحتلال وإعلامه وتستهدف دول المنطقة وشعوبها ووجودها.

بدورها، أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين "بأشد العبارات العدوان الإرهاربي الثلاثي الذي استهدفت خلاله طائرات صهيونية وأمريكة وبريطانية ميدان السبعين في العاصمة اليمنية، بهدف تخويف وبث الرعب في قلوب الملايين من أبناء اليمن الذين احتشدوا نصرة لأهل العشب الفلسطيني في غزة وتضامنا مع القضية الفلسطينية".

وأضافت الحركة في بيان لها، أنّ "استهداف الحشود الشعبية بالترهيب والغارات، إضافة إلى استهداف بنى مدنية في محافظات أخرى، يثبت بأن قوى العدوان تقف عاجزة أمام صمود أبناء الشعب اليمني الشقيق والعزيز في مواقفه الشجاعة وإرادته الصلبة".

وحيّت "صمود الشعب اليمني الذين أظهروا من البأس والشجاعة والثبات ما يقض مضاجع الكيان وداعميه، ولا سيما في ظل استمرار الجيش اليمني في استهداف قلب الكيان الغاصب.

انتهى**3276