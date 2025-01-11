الدفاع المدني بغزة يعلن توقف العديد من مركباته لعدم توفر قطع الغيار

وأكد الدفاع المدني في بيان صحفي، اليوم السبت، أن الاحتلال الصهيوني دمر خلال حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة للعام الثاني على التوالي، معظم المعدات والأجهزة وقطع الإصلاح التي كانت متوفرة في السوق المحلي، “وتلبي متطلبات صيانة مركباتنا بالحد الأدنى، كما دمر المخزون الخاص بالدفاع المدني من هذه المعدات”.

وطالب الجهات الإنسانية الدولية والإقليمية والعربية كافة بإدخال هذه المعدات وقطع الصيانة إلى قطاع غزة بشكل عاجل قبل أن تتعطل مركبات إطفاء وإنقاذ أخرى، مشددا على أنه في حال حدوث ذلك فإنه "سيكرس الأزمة القائمة منذ شهور، وسيحد بشكل كبير من قدرة طواقمنا في الاستجابة لنداءات المواطنين".

وأشار الدفاع المدني إلى أن أزمة قطاع الغيار تأتي مع استمرار توقف أكثر من نصف المركبات في محافظات قطاع غزة عن العمل لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها.

وبدعم أمريكي يشن الاحتلال الصهيوني حرب إبادة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 155 ألف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية العالمية.

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