١١‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١٠:٤٣ ص
رمز الخبر: 85716618
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journalistاحمد قزوینی حائری

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المالكي: العراق كان وسيبقى إلى جانب الأشقاء في لبنان

١١‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١٠:٤٣ ص
رمز الخبر: 85716618
المالكي: العراق كان وسيبقى إلى جانب الأشقاء في لبنان

طهران /11 كانون الثاني/يناير/إرنا- هنأ رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي، الشعب اللبناني لمناسبة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد العماد جوزيف عون، فيما أشار إلى أن العراق كان وسيبقى إلى جانب الأشقاء في لبنان.

وقال المالكي في تدوينة له على منصة (إكس): "نبارك للشعب اللبناني الشقيق انتخاب رئيس الجمهورية الجديد العماد جوزيف عون، الذي نقدم له التهنئة الخالصة، آملين للبنان الاستقرار والانتعاش الاقتصادي في عهده، وإعمار ما دمرته الحرب الظالمة عليه، وتعزيز الوحدة الوطنية بالتعاون مع جميع الفرقاء السياسين، والحفاظ على استقلاله وسيادته الناجزة، والنهوض بدوره الإقليمي في المنطقة".
وأضاف، إن "العراق كان وسيبقى إلى جانب الأشقاء في هذا البلد الأبي حتى يسترد عافيته، ويستعيد أراضيه المحتلة في الجنوب التي ضحى دفاعا عنها آلاف الشهداء البررة".

**إنتهى

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journalistاحمد قزوینی حائری

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