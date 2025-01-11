الاحتلال يواصل تعمد استهداف الصحافيين في محاولة يائسة لطمس الحقيقة وتغطية جرائمه

وأضافت أن "استشهاد الزميل نبهان هو جزء من سياسة الاستهداف المنهجي التي يواصل الاحتلال الصهيوني تنفيذها ضد الصحافيين الفلسطينيين".

وتابعت: "الاحتلال يواصل تعمد استهداف الصحافيين وكوادر الإعلام الفلسطيني في محاولة يائسة لطمس الحقيقة وتغطية جرائمه بحق الشعب الفلسطيني".

وأكدت أن "هذه الجرائم تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتستهدف حرية الصحافة بشكل ممنهج".

وحملت النقابة الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة، داعيةً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الاعتداءات المتواصلة على الصحافيين الفلسطينيين، وحماية الإعلاميين من هذا الاستهداف المتزايد.

**إنتهى