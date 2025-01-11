١١‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١١:٢٣ ص
رمز الخبر: 85716644
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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نقابة الصحافيين الفلسطينيين:

الاحتلال يواصل تعمد استهداف الصحافيين في محاولة يائسة لطمس الحقيقة وتغطية جرائمه

١١‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١١:٢٣ ص
رمز الخبر: 85716644
الاحتلال يواصل تعمد استهداف الصحافيين في محاولة يائسة لطمس الحقيقة وتغطية جرائمه

طهران /11 كانون الثاني/يناير/إرنا- نعت نقابة الصحافيين الفلسطينيين الزميل المصور الصحافي "سائد نبهان"، الذي ارتقى شهيدا جراء العدوان الصهيوني الوحشي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأضافت أن "استشهاد الزميل نبهان هو جزء من سياسة الاستهداف المنهجي التي يواصل الاحتلال الصهيوني تنفيذها ضد الصحافيين الفلسطينيين".

وتابعت: "الاحتلال يواصل تعمد استهداف الصحافيين وكوادر الإعلام الفلسطيني في محاولة يائسة لطمس الحقيقة وتغطية جرائمه بحق الشعب الفلسطيني". 

وأكدت أن "هذه الجرائم تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتستهدف حرية الصحافة بشكل ممنهج".

وحملت النقابة الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة، داعيةً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الاعتداءات المتواصلة على الصحافيين الفلسطينيين، وحماية الإعلاميين من هذا الاستهداف المتزايد.

**إنتهى

٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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