وفد برلماني إيراني یتوجه إلى العراق

والوفد البرلماني الإيراني هو برئاسة "شهين جهانجيري" وبرفقة "فاطمة جرارة" عضوة المجموعة البرلمانية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في إتحاد البرلمانات الآسيوية (APA) غادر طهران متوجها إلى بغداد. للمشاركة في إجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون السياسية في إتحاد البرلمانات الآسيوية (APA) والذي يستضيفه مجلس النواب العراقي.

ويعد استعراض سبعة قرارات متخصصة في هذه اللجنة وتشكيل لجنة فلسطين ومراجعة بعض أحكام الوثائق الأساسية لهذا المجلس من أهم بنود جدول أعمال هذا الاجتماع الذي يستمر يومين.

ويحضر هذا الاجتماع ممثلو برلمانات إيران والعراق وأذربيجان وتركيا وروسيا وفلسطين وإندونيسيا والبحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية وباكستان وكمبوديا وقبرص.

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