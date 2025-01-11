١١‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١:٠٠ م
رمز الخبر: 85716784
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journalistاحمد قزوینی حائری

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مساعد وزير الاتصالات في مقابلة مع إرنا:

إزاحة الستار عن القمر الصناعي بارس 2 في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية

١١‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١:٠٠ م
رمز الخبر: 85716784
إزاحة الستار عن القمر الصناعي بارس 2 في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية

طهران /11 كانون الثاني/يناير/إرنا- أعلن رئيس منظمة الفضاء الإيرانية أن القمر الصناعي بارس 3 قيد الإنشاء، وقال إن القمر الصناعي بارس 2 يتمتع بقدرة تصوير بالأبيض والأسود بدقة أفضل من 4 أمتار وهو من تصنيع شركة "صا إيران". سيتم الكشف عنها في عشرة الفجر وذكرى انتصار الثورة الإسلامية.

وقال حسن سالاريه في مقابلة مع المراسل الاقتصادي لـ "إرنا"، إن القمر الصناعي "بارس 2" هو قمر استشعاري مزود بكاميرا قادرة على التصوير الملون بدقة أفضل من 4 أمتار والتصوير بالأبيض والأسود بدقة أفضل من 8 أمتار.

وأضاف: سيتم الكشف عن هذا القمر الصناعي، وهو الجيل الأكثر تقدمًا من القمر الصناعي بارس 1 ويتمتع بقدرات أكثر اتساعًا، في عشرة الفجر وفي يوم تكنولوجيا الفضاء .

وأوضح سالاريه: أن الأقمار الصناعية بارس 1 وبارس 2 وبايا ستشكل معًا نظام استشعار للأقمار الصناعية.

وأكد نائب وزير الاتصالات: يمكن استخدام القمر الصناعي بارس 2 كأحد المنصات المهمة لأقمار الاستشعار الإيرانية.

وأضاف رئيس منظمة الفضاء: "يتم الآن تصميم القمر الصناعي بارس 3، وفي هذه النسخة من سلسلة الأقمار الصناعية بارس ستكون دقة التصوير أفضل، وفي التصوير بالأبيض والأسود ستكون دقة التصوير أفضل من 2 متر". "

وأضاف: تشكل هذه الأقمار الصناعية مجتمعة نظام أقمار صناعية استشعارية لإعداد وإرسال صور عالية الجودة من النقاط المطلوبة في الوقت المناسب.

وقال سالاريه: إن تكامل بيانات هذا النظام الفضائي إلى جانب بعضه البعض سيحوللها إلى بيانات قيمة وسيتم استخدامها في الصناعة والزراعة والبيئة.

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journalistاحمد قزوینی حائری

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