مكتب رعاية المصالح الايرانية في واشطن يعرب عن تعاطفه مع الرعايا الايرانيين المتضررين من حرائق لوس انجلوس

وجاء في بيان لمكتب رعاية مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في واشنطن العاصمة، السبت بالتوقيت المحلي: اننا اذ نعبر عن تعاطفنا مع رعايانا المتضررين من حادث الحريق في لوس أنجلوس، نعرب عن تعازينا الحارة لعائلات الضحايا ومستعدون لتقديم خدمات قنصلية خاصة للرعايا.

وفي وقت سابق، بعث رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني بير حسين كوليوند رسالة إلى رئيس الصليب الأحمر الأميركي كليف هولتز، أعرب فيها عن تعاطفه مع عائلات ضحايا الحريق الضخم في لوس أنجلوس، وأعلن استعداده لإرسال مساعدات إنسانية إلى المنكوبين.

واجتاحت 6 حرائق غابات متزامنة أحياء في مقاطعة لوس أنجلوس منذ يوم الثلاثاء، وأسفرت عن مقتل 11 شخصا على الأقل وإلحاق أضرار وتدمير 10 آلاف مبنى.

ومن المتوقع أن ترتفع هذه الخسائر بمجرد أن يصبح الوضع آمنا بما يكفي لرجال الإطفاء لإجراء عمليات تفتيش من منزل إلى آخر.

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