١٢‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١٢:١٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85717251
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بقائي: حريصون على تعميق العلاقات الواسعة بين إيران وفنزويلا

١٢‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١٢:١٧ ص
رمز الخبر: 85717251
بقائي: حريصون على تعميق العلاقات الواسعة بين إيران وفنزويلا

طهران / 12 كانون الثاني/ يناير/ارنا- تمنى المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي، النجاح للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وقال: نحن حريصون على التعاون مع الحكومة المنتخبة بما يخدم مصلحة الشعبين الإيراني والفنزويلي وتعميق العلاقات الواسعة بين البلدين.

وكتب بقائي في رسالة على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا) يزك السبت: نهنئ للرئيس نيكولاس مادورو بمناسبة اعادة انتخابه رئيسا لجمهورية فنزويلا البوليفارية.

وأضاف: نتمنى له التوفيق في خدمة البلاد والشعب الفنزويلي العظيم، ونحن حريصون على التعاون مع الحكومة المنتخبة لما فيه خير الشعبين الإيراني والفنزويلي وتعميق العلاقات الواسعة بين البلدين.

وقال: إن إيران تعرب عن تضامنها مع شعب وحكومة فنزويلا في مواجهة التدخلات الشريرة والعقوبات الأحادية وغير القانونية المفروضة على هذا البلد بقيادة اميركا.

انتهى ** 2342

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