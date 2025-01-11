مقتل 4 جنود اسرائيليين وإصابة 30 في قطاع غزة

وأفادت أنّه تم إخلاء 30 جريحاً من "جيش" الاحتلال، خلال يوم السبت، من جرّاء المعارك في قطاع غزة، من بينهم 11 بحالة خطيرة وحرجة.

وأسفرت المعارك في قطاع غزة، عن 4 قتلى لـ "الجيش"، بحسب الإعلام الإسرائيلي.

وقبل أيام، أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي بارتفاع العدد المعلن للجنود الإسرائيليين القتلى إلى 828، منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

يأتي ذلك بينما تواصل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تصدّيها لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في القطاع، في عمليات عسكرية دقيقة، موقعةً خسائر في أرواح جنوده وآلياته.

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