١٢‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١:٠٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85717256
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مقتل 4 جنود اسرائيليين وإصابة 30 في قطاع غزة

١٢‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١:٠٨ ص
رمز الخبر: 85717256
مقتل 4 جنود اسرائيليين وإصابة 30 في قطاع غزة

طهران / 12 كانون الثاني/يناير/ارنا- تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم السبت، عن أحداث أمنية صعبة في قطاع غزة، وقعت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت أنّه تم إخلاء 30 جريحاً من "جيش" الاحتلال، خلال يوم السبت، من جرّاء المعارك في قطاع غزة، من بينهم 11 بحالة خطيرة وحرجة.

وأسفرت المعارك في قطاع غزة، عن 4 قتلى لـ "الجيش"، بحسب الإعلام الإسرائيلي.

وقبل أيام، أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي بارتفاع العدد المعلن للجنود الإسرائيليين القتلى إلى 828، منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

يأتي ذلك بينما تواصل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تصدّيها لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في القطاع، في عمليات عسكرية دقيقة، موقعةً خسائر في أرواح جنوده وآلياته.

انتهى ** 2342

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