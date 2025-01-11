إصابات واعتقالات باعتداءات للاحتلال في الضفة

وأفاد المركز الفلسطيني للاعلام نقلا عن مصدر محلي بإصابة شاب واعتقال آخر، مساء السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة دورا، جنوب الخليل.

ووفق شهود؛ اقتحمت قوات الاحتلال دورا ونصبت حواجز عسكرية، واعتقلت شابا، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلقت خلالها الرصاص، وقنابل الغاز السام، صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في الفخذ، نقل على إثرها إلى المستشفى.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية المجد، غرب الخليل، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز السام، ونصبت حاجزا عسكريا وسط القرية وأوقفت مركبات المواطنين واحتجزت عددا منهم.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، شابا بعد إصابته بالرصاص الحي، شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد سناكرة من حي المساكن الشعبية عقب إصابته بالرصاص الحي في الفخذ، خلال اقتحامها المنطقة الشرقية من المدينة.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، بلدة بيتونيا، غرب مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتونيا، وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.

وأصيب عدد من المواطنين، مساء السبت، خلال تصديهم لاقتحام مستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة ترمسعيا شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال والمستوطنين، ما أدى لإصابة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بالقدم، وآخر بحجارة المستعمرين.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحامها الشاب عمار القوق (29 عاما)، فيما حاول المستعمرون إحراق عدد من منازل ومركبات المواطنين في البلدة.

وفي إحصائية لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن اعتداءات المستوطنين العام الماضي أسفرت عن استشهاد 10 مواطنين، كما تسبب المستوطنون بإشعال 373 حريقاً في ممتلكات وحقول المواطنين في محافظات نابلس ورام الله وجنين وطولكرم، إضافة إلى 451 عملية اعتداء تسببت باقتلاع وتضرر وتخريب وتسميم ما مجموعه 14212 شجرة منها 10459 شجرة زيتون.

انتهى ** 2342