المتحدثة باسم الحكومة الايرانية: التعاطف مع الانسانية ليس حكراً على أي جزء من العالم

وقالت فاطمة مهاجراني، في مقطع فيديو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي السبت: لا يمكن للإنسانية أن تظل غير مبالية بتدمير منازل وموارد الدول الأخرى، سواء بسبب الحرب أو عنف الطبيعة.

وأكدت مهاجراني أن التعاطف مع الاخرين من البشر ليس حكراً على أي جزء من العالم، وقالت: "إننا نتعاطف معكم، يا أهل كاليفورنيا، الذين انفصلوا عن ديارهم وبيئات معيشتهم الآمنة. نحن نتعاطف معكم، يا من أحرقت منازلهم وممتلكاتهم ودُمرت. نحن نتعاطف معكم، يا من عانيتم من هذه الحرائق المدمرة الناجمة عن تغير المناخ".

وقالت أننا "نتذكر حزن نزوح الآلاف من الأشخاص الذين شردوا وحزنوا بسبب أنانية الآخرين وتحريضهم على الحرب".

وأكدت المتحدثة باسم الحكومة: "كما أعلنت جمعية الهلال الأحمر في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإننا مستعدون لإرسال فرق الاستجابة السريعة لإطفاء الحرائق، ونأمل أن تظل منازل العالم دائما منيرة ومليئة بالدفء والمحبة".

انتهى ** 2342