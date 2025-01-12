١٢‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٤:٣٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85717285
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عز الدين: استمرار انتهاك العدو لاتفاقية وقف إطلاق النار نضعه برسم رعاة الاتفاق واللجنة المشرفة على تطبيقه

١٢‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٤:٣٩ ص
رمز الخبر: 85717285
عز الدين: استمرار انتهاك العدو لاتفاقية وقف إطلاق النار نضعه برسم رعاة الاتفاق واللجنة المشرفة على تطبيقه

طهران / 12 كانون الثاني/يناير/ارنا- قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين: "ما زال العدو مستمرًا في عدوانه وانتهاكه لاتفاقية وقف إطلاق النار، وأمس اْستُهدفت بلدة طير دبا بصواريخ ‏من مسيّراته، مما أدى إلى ارتقاء خمسة شهداء وجرح أربعة آخرين".‏ 

وأضاف عزالدين في بيان اورده موقع العهد الاخباري: "يأتي هذا العدوان في لحظة تفاهم وطني، استكمل انتظام المؤسسات الدستورية بانتخاب العماد عون رئيسًا ‏للجمهورية، لتبدأ ورشة الإصلاح والبناء والحماية".‏ 

وتابع البيان: "في هذا السياق نضع هذا العدوان الفاضح لتقويض الاتفاق برسم رُعاته ورئاسة اللجنة المشرفة على ‏تطبيقه، وضرورة قيام جميع المعنيين بالضغط على العدو ليُنهي احتلاله وانسحابه من الأراضي اللبنانية ‏بأسرع وقت ممكن وضرورة وضع حدّ لهذه الخروقات التي تُساهم في المزيد من توتير الوضع وتأزّمه ‏وعدم استقراره حتى لا تذهب الأمور إلى ما لا يُريده أحد".‏

انتهى ** 2342

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