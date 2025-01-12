عز الدين: استمرار انتهاك العدو لاتفاقية وقف إطلاق النار نضعه برسم رعاة الاتفاق واللجنة المشرفة على تطبيقه

وأضاف عزالدين في بيان اورده موقع العهد الاخباري: "يأتي هذا العدوان في لحظة تفاهم وطني، استكمل انتظام المؤسسات الدستورية بانتخاب العماد عون رئيسًا ‏للجمهورية، لتبدأ ورشة الإصلاح والبناء والحماية".‏

وتابع البيان: "في هذا السياق نضع هذا العدوان الفاضح لتقويض الاتفاق برسم رُعاته ورئاسة اللجنة المشرفة على ‏تطبيقه، وضرورة قيام جميع المعنيين بالضغط على العدو ليُنهي احتلاله وانسحابه من الأراضي اللبنانية ‏بأسرع وقت ممكن وضرورة وضع حدّ لهذه الخروقات التي تُساهم في المزيد من توتير الوضع وتأزّمه ‏وعدم استقراره حتى لا تذهب الأمور إلى ما لا يُريده أحد".‏

انتهى ** 2342