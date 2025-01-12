مسؤولة أممية: الاحتلال يواصل جرائمه في غزة مستخدما معايير مزدوجة

وقالت ألبانيز إن هناك معايير مزدوجة تجاه "إسرائيل"، التي تستمر في ارتكاب الجرائم دون محاسبة.

وأضافت: إن الفلسطينيين لا يتمتعون حتى بأدنى قدر من العدالة، وبنيامين نتنياهو مسؤول عن الجرائم المرتكبة في غزة.

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