١٢‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٩:٣٥ ص
رمز الخبر: 85717385
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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مسؤولة أممية: الاحتلال يواصل جرائمه في غزة مستخدما معايير مزدوجة

١٢‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٩:٣٥ ص
رمز الخبر: 85717385
مسؤولة أممية: الاحتلال يواصل جرائمه في غزة مستخدما معايير مزدوجة

طهران / 12 كانون الثاني/يناير/إرنا- قالت المقررة الأممية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية "فرانشسيكا ألبانيز"، إن الاحتلال الصهيوني يواصل جرائمه في غزة مستخدما معايير مزدوجة.

وقالت ألبانيز إن هناك معايير مزدوجة تجاه "إسرائيل"، التي تستمر في ارتكاب الجرائم دون محاسبة.

وأضافت: إن الفلسطينيين لا يتمتعون حتى بأدنى قدر من العدالة، وبنيامين نتنياهو مسؤول عن الجرائم المرتكبة في غزة.

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٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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