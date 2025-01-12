ايران في المرتبة الـ6 عالميا من حيث انتاج الفطر الزراعي

كما توقع رئيس جمعية مزارعي الفطر في ايران انه و نظرا لاستقرار عملية العرض والطلب في سوق الفطر، فان سعر الفطر لن يتغير حتى نهاية العام الايراني (21 اذار/مارس 2025).

وذكر رجبي ان التقديرات تشير الى أن إنتاج الفطر في ايران سيصل إلى 220 ألف طن بنهاية العام الايراني (21 آذار/مارس 2025).

وبالاشارة الى ان العرض والطلب في سوق الفطر متطابقين،أعلن رجبي عن توزيع ما بين 40 إلى 50 طنا من الفطر يوميا في طهران.

تصدير 8 آلاف طن فطر سنويا

وأضاف رئيس جمعية مزارعي الفطر انه و بحسب الإحصائيات، سيتم تصدير ثمانية آلاف طن من الفطر إلى الأسواق المستهدفة هذا العام،والتي يتم تصديرها الى دول الخليج الفارسي، بما في ذلك الإمارات وسلطنة عُمان والكويت والعراق.

2500 وحدة نشطة لإنتاج الفطر في ايران

وافاد رئيس جمعية مزارعي الفطر في ايران انه حاليا، تنشط 2500 وحدة لإنتاج الفطر في البلاد، ويتم بيع منتجاتها إلى الأسواق المحلية والخارجية.

انتهى**ر.م