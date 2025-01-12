ايران وبلجيكا تؤكدان على تعزيز التعاون في مجال الرياضة العسكرية

وقد لاقى رئيس المركز الرياضي لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العمید "جمشيد فولادي" والوفد المرافق له ترحيبا حارا من قبل الامين العام للسيزم العقيد "روبيرتو ريشي".

وجاءت هذه الزيارة بهدف تعزيز العلاقات والتعاون في مجال الرياضة العسكرية، حيث عقد خلالها لقاء مثمرا بين الطرفان،بحيث قدم فيه الوفد الإيراني شرحا عن أنشطة القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال الرياضة العسكرية والمساعدات التي قدمتها لتعزيز هذه الرياضات، وقدم اقتراحات لمزيد من أنشطة السيزم في مجال البرامج التضامنية والتدريبية.

وفي هذا اللقاء ، شرح الأمين العام للمجلس الدولي للرياضة العسكرية (السيزم ) العقيد "روبيرتو ريشي" مهمة سيزم وإنجازاتها، وقدم رؤساء أقسام السيزم الآخرون تقريرا عن أهداف المجلس وخططه المستقبلية وأنشطته القادمة إلى الوفد الإيراني.

كما جرى في هذا اللقاء مناقشة وتبادل وجهات النظر بشأن مواصلة التفاعل في مجال التعاون المتنوع وكيفية تطوير الرياضة العسكرية والعملية بين المجلس الدولي للرياضة العسكرية والقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ويعد هذا اللقاء ، نقطة تحول أخرى في التعاون المثمر بين المجلس الدولي للرياضة العسكرية (السيزم ) والقوات المسلحة الإيرانية،ومن المتوقع أن تمهد المناقشات والالتزامات المشتركة في هذا اللقاء الطريق لمزيد من مشاركة القوات المسلحة الإيرانية في أنشطة ClSM ومواصلة تطوير الرياضات العسكرية حول العالم.

يشار الى ان القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الايرانية هي عضو في السيزم منذ 68 عاما،وتعتبر من الأعضاء النشطين في هذه المنظمة الدولية، وهذه هي الزيارة الأولى لوفد إيراني إلى أمانة سيزم العالمية.

والجدير بالذكر، انه في العام المقبل، ستستضيف القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الايرانية 3 أحداث مهمة في الألعاب الرياضية التالية:

1- الجولة الرابعة من مسابقة بطولة سيزم للرماية

2- منافسات بطولة السيزم لرفع الأثقال (تقام هذه المنافسات في السيزم بعد انقطاع دام حوالي 30 عاما)

3- دورة التسلق الرابعة تحت عنوان "التسلق من أجل السلام" من أجل تسلق قمة "دماوند ب"

انتهى**ر.م