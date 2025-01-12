صحة غزة: ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 46 ألفا و565 شهيدا

جاء ذلك في التقرير الإحصائي اليومي للوزارة الخاص بضحايا العدوان الاسرائيلي المستمر على القطاع منذ 464 يوما.

وورد في التقرير: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 46 ألفا و565 شهيدا و109 آلاف و660 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023".

وقالت الوزارة إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد عائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 28 شهيدا و89 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأوضحت أن "عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت إضافة إلى الشهداء والجرحى، ما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

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