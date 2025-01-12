١٢‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٢:٣٢ م
رمز الخبر: 85717890
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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زعيم حزب صهيوني: هجوم 7 أكتوبر أخطر فشل عسكري شهدته "إسرائيل"

١٢‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٢:٣٢ م
رمز الخبر: 85717890
زعيم حزب صهيوني: هجوم 7 أكتوبر أخطر فشل عسكري شهدته "إسرائيل"

طهران/ 12 كانون الثاني/يناير/إرنا- قال زعيم حزب الديموقراطيين الصهيوني "يائير غولان"، إن "السابع من أكتوبر هو أكبر وأخطر فشل عسكري شهدته إسرائيل".

وشن يائير غولان "هجوما شديدا على رئيس الأركان الذي قاد الجيش في السابع من أكتوبر 2023، مطالبا بأن يدفع ثمنا شخصيا".

وأضاف "أن السابع من أكتوبر هو أكبر وأخطر فشل عسكري شهدته إسرائيل"، مؤكدا "أن اختيار رئيس الأركان القادم، يجب أن يتم من قبل حكومة تحظى بثقة الشعب، وليس تلك الفاسدة بقيادة نتنياهو".

واستطرد غولان "الخطر يكمن في اختيار شخص غير مناسب لمنصب رئيس الأركان، قد يؤدي تعيينه إلى التغطية على إخفاقات السابع من أكتوبر".

وأكد على "أن إسرائيل تعيش حالة من الجنون وفي قلب هذا الجنون حكومة فاسدة ورئيس وزراء فاسد".

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٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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