١٢‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٣:٣٩ م
رمز الخبر: 85717905
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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وزير الثقافة: الثقافة والفن بوابة إيران للعالم الخارجي

١٢‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٣:٣٩ م
رمز الخبر: 85717905
وزير الثقافة: الثقافة والفن بوابة إيران للعالم الخارجي

طهران/12 كانون الثاني/يناير/ارنا-قال وزير الثقافة والارشاد الاسلامي "عباس صالحي" بان "الثقافة والفن" هما بوابة إيران للعالم الخارجي، لافتا الى انه تم القيام بأعمال مختلفة في مجال مواجهة ظاهرة ايرانوفوبيا.

وخلال مؤتمره الصحفي اليوم الاحد، وردا على سؤال مراسل وكالة إرنا حول المزايا الثقافية والفنية لإيران في الوقت الذي تُبذل فيه الجهود لعزل إيران واسكات صوت إيران، وايضا حول الإجراءات الثقافية التي اتخذتها وتتخذها وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي للتعامل مع ظاهرة ايرانوفوبيا، أكد وزير الثقافة والارشاد الاسلامي بأنه وفي هذه المرحلة يعد "الفن والثقافة" بوابة ايران للعالم الخارجي.

واستطرد صالحي لافتا الى انه في وزارته تم القيام بأعمال مختلفة في هذا المجال وفي المجلس التآزري للمؤسسات الثقافية، تم تحديد أولويات العديد من القضايا من أجل اتخاذ تدابير في القطاع الدولي والمحلي لاظهار إيران بشكل صحيح.

واضاف انه تم وضع برامج جيدة في هذا المجال على جدول الأعمال، بما في ذلك مشروع «تحدث عن إيران»، وهو عبارة عن دعوة النشطاء الفضاء الافتراضي لزيارة إيران وقد ظهرت أعمال جيدة.

كما اشار وزير الثقافة والارشاد الاسلامي الى تطبيق "دماوند" الذي يضم محتويات عديدة عن إيران بسبع لغات ، مؤكدا على بذل الجهود للإجابة على هذا القلق الكبير بشكل صحيح.

انتهى**ر.م

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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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