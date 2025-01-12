وزير الثقافة: الثقافة والفن بوابة إيران للعالم الخارجي

وخلال مؤتمره الصحفي اليوم الاحد، وردا على سؤال مراسل وكالة إرنا حول المزايا الثقافية والفنية لإيران في الوقت الذي تُبذل فيه الجهود لعزل إيران واسكات صوت إيران، وايضا حول الإجراءات الثقافية التي اتخذتها وتتخذها وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي للتعامل مع ظاهرة ايرانوفوبيا، أكد وزير الثقافة والارشاد الاسلامي بأنه وفي هذه المرحلة يعد "الفن والثقافة" بوابة ايران للعالم الخارجي.

واستطرد صالحي لافتا الى انه في وزارته تم القيام بأعمال مختلفة في هذا المجال وفي المجلس التآزري للمؤسسات الثقافية، تم تحديد أولويات العديد من القضايا من أجل اتخاذ تدابير في القطاع الدولي والمحلي لاظهار إيران بشكل صحيح.

واضاف انه تم وضع برامج جيدة في هذا المجال على جدول الأعمال، بما في ذلك مشروع «تحدث عن إيران»، وهو عبارة عن دعوة النشطاء الفضاء الافتراضي لزيارة إيران وقد ظهرت أعمال جيدة.

كما اشار وزير الثقافة والارشاد الاسلامي الى تطبيق "دماوند" الذي يضم محتويات عديدة عن إيران بسبع لغات ، مؤكدا على بذل الجهود للإجابة على هذا القلق الكبير بشكل صحيح.

انتهى**ر.م