ايران والعراق يتعاونان في مجال مكافحة المخدرات

وافادت ارنا، بأن نائب رئيس لجنة مكافحة المخدرات للجمهورية الاسلامية الايرانية "محمد زارعي"، قال في تصريح له عقب هذا الاجتماع : ان المحاور المحددة من اجل تعزيز التعاون بين الدول الاسلامية في مجال مكافحة المخدرات، تحولت اليوم الى وثيقة للتعاون؛ مردفا بان التعامل مع العراق يشكل احد المحاور المنصوصة في هذه المذكرة.

واضاف زارعي : لقد جرى خلال الاجتماع المشترك بين الجانبين الايراني والعراقي بطهران اليوم، التاكيد على تشديد الاجراءات الهادفة الى مجابهة المخدرات وتبادل الخبرات الناجحة في شتى المجالات، مضافا الى مشاركة المعلومات الكفيلة بتعزيز الامن داخل الحدود المشتركة وسائر القضايا التي تهم البلدين في هذا الخصوص.

وتابع المسؤول الايراني : كما تم خلال اللقاء هذا، وضع اللمسات الاخيرة على المحاور التي كان ينبغي اعتمادها لتعزيز الاجراءات المشتركة في مجال مكافحة المخدرات، بالصعيد الاقليمي بين ايران والعراق، وحسمها في اطار مذكرة تعاون مشتركة.

ونوه زارعي ايضا، بانه من القضايا التي اتفق عليها الجانبان الايراني والعراقي في لقائهما المشترك اليوم، هو تلبية طلب الوفد العراقي للاستفادة من خبرات الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال الوقاية من الادمان بالمخدرات ومعالجة المدمنين.

من جانبه، اشار مدير شؤون مكافحة المخدرات في الداخلية العراقية، الى اطر التعاون المشترك مع ايران في هذا الخصوص.

ولفت الزركاني خلال اللقاء مع زارعي، بان اجمل صورة لهذا التعاون تجّلت في الزيارة الاربعينة الماضية، حيث كان قد بلغ التعاون الثنائي في المجالين الامني والاستخباري، اعلى مستوياته بهدف التصدي لظاهرة تهريب المخدرات.

انتهى ** ح ع