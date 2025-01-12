ايران والثلاثي الاوروبي يعقدان غدا في جنيف جولة جديدة من المفاوضات النووية

ورى المراقبون ان هذه الجولة من المفاوضات النووية بين ايران والثلاثي الاوروبي، ستعقد في ظروف يمكن أن تحدد نتيجتها مدى رغبة أوروبا للدفع بالدبلوماسية قدما الى الامام وتحقيق إطار للمفاوضات في مسار خفض التوترات، وخاصة بشأن قرار مجلس الامن الدولي رقم 2231 الخاص بخطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي).

وفي السياق ذاته، كان نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب ابادي، قد صرح في 2 كانون الثاني الجاري، ان "هذه الجولة من المحادثات ستعقد في 13 يناير بمدينة جنيف، لبحث القضايا وتحديد الأطر، ولا يزال من غير الممكن التنبؤ بالنتيجة".

وكانت الجولة الأولى من هذه المحادثات قد عقدت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وعقدت الجولة الثانية في جنيف، 29 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام المنصرم.

وقبل ذلك بيوم، أي يوم الخميس 28 نوفمبر/تشرين الثاني، عقد اجتماع بحضور مساعدي وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي ومجيد تخت روانجي، وايضا مساعد مسؤول السياسة الخارجية السابق في الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا.

وأكد غريب آبادي الذي ترأس الوفد الإيراني مع نائب الخارجية للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، في تصريح له بعد اللقاء : نحن ملتزمون بقوة بالسعي لتحقيق مصالح شعبنا، ونفضل طريق الحوار والتفاعل؛ معلنا بأن هذه المحادثات ستستمر في المستقبل القريب.

انتهى ** ح ع