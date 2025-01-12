اية الله اعرافي : تبادل الخبرات العلمية بين مدينتي قم والنجف يحظي بأهمية بالغة

وأشار آية الله أعرافي، في تصريح له خلال اللقاء مع محافظ قم اليوم الاحد، إلى أهمية التماسك والتفاعل بين شعبي إيران والعراق، قائلا : إن إحد أهم الثغرات التي تركز عليها امريكا و"إسرائيل" وسائر أعداء الثورة والإسلام، هي تاجيج الخلافات والوقيعة بين إيران والعراق، وخاصة بين مدينتي قم والنجف؛ مبينا ان العدو بذل جهودا كبيرة في هذا الصدد.

وتابع مدير الحوزات العلمية : لكن توجيهات قائد الثورة الإسلامية في ايران اية الله العظمى السيد علي خامنئي، والمرجعية في العراق آية الله السيد علي السيستاني، أحبطت هذه المؤامرات حتى الآن، والحقيقة أن المحاولات الفتنوية لنشر الكراهية بين إيران والعراق لطالما كانت نصب مخططات الأعداء، لذلك يتطلب منا الوعي حيالها والتصدي لها.

وأضاف : إن تعزيز العلاقات الشاملة بين إيران والعراق، وخاصة بين النجف الاشرف وقم المقدسة، هو أمر بالغ الأهمية وصحيح وجوهري، ويجب متابعة هذه السياسة بجدية.

وأكمل قوله : إن موضع التبادل الاقتصادي بين البلدين ذو اهمية بالغة، وبما يستدعي تطوير الصادرات وتسهيل اجراءات السفر بالنسبة لرجال الأعمال، كما نوه الى ضرورة التفاعل والتعاون العلمي بين محافظتي قم والنجف.

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