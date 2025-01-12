أسامة حمدان : حماس تتابع بجدية محادثات وقف إطلاق النار في غزة

وأوضح "حمدان" في تعليق على مفاوضات "صفقة التبادل" خلال مؤتمر صحفي عقده بالجزائر : تُجرى محادثات جدية حول هذا الموضوع، على الأقل من جانبنا، مؤكدا أن الحركة ملتزمة بعدم الحديث عن تفاصيل المفاوضات حتى يتم التوصل إلى اتفاق كامل.

وأضاف : أطلب من الصحفيين أن يفهموا هذا الموقف، لأننا في نهاية المطاف لا نريد أن نعطي "إسرائيل" فرصة لشن حرب نفسية ضد الشعب الفلسطيني من خلال بث الأخبار والإشاعات، ثم تغيير المواقف لاحقا.

وأكمل حمدان قوله : "إسرائيل" تتمنى زعزعة الجبهة الداخلية الفلسطينية، ونحن ملتزمون بعدم الحديث عن أي تفاصيل حتى يتم إبرام الاتفاق.

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المصدر/ وكالة سما الإخبارية