١٢‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٧:٠٧ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85718168
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مصدر قضائي : عودة المواطن الإيراني النخبة الذي كان معتقلا في إيطاليا

١٢‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٧:٠٧ م
رمز الخبر: 85718168
مصدر قضائي : عودة المواطن الإيراني النخبة الذي كان معتقلا في إيطاليا

طهران / 12 كانون الثاني / يناير / إرنا - اعلن المركز الاعلامي التابع للسلطة القضائية في ايران : ان المواطن الايراني النخبة "محمد عابديني"، الذي كان قد اعتقل في ايطاليا، سعود الى الوطن خلال الساعات المقبلة.

وفي بيان صحفي اليوم الاحد، اوضح المصدر القضائي ذاته، ان المواطن عابديني كان قد اعتقل نتيجة سوء الفهم، حيث تم حل المشكلة بفضل متابعات وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية والمفاوضات التي جرت بين الجهات المعنية في وزارة الامن الايرانية وجهاز الاستخبارات الايطالي.

ولفت البيان الى، ان المواطن الايراني النخبة نال حريته وسيعود الى ارض الوطن خلال الايام المقبلة.

وفي هذا السياق، تجدر الاشارة الى مواقف صدرت خلال الايام الاخيرة عن وسائل اعلام ايطالية، والتي اعتبرت العلاقات بين الاجهزة الاستخباراتيه الايرانية ونظيراتها الايطالية آخذة بالتوسع.

انتهى ** ح ع  

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