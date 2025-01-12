مصدر قضائي : عودة المواطن الإيراني النخبة الذي كان معتقلا في إيطاليا

وفي بيان صحفي اليوم الاحد، اوضح المصدر القضائي ذاته، ان المواطن عابديني كان قد اعتقل نتيجة سوء الفهم، حيث تم حل المشكلة بفضل متابعات وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية والمفاوضات التي جرت بين الجهات المعنية في وزارة الامن الايرانية وجهاز الاستخبارات الايطالي.

ولفت البيان الى، ان المواطن الايراني النخبة نال حريته وسيعود الى ارض الوطن خلال الايام المقبلة.

وفي هذا السياق، تجدر الاشارة الى مواقف صدرت خلال الايام الاخيرة عن وسائل اعلام ايطالية، والتي اعتبرت العلاقات بين الاجهزة الاستخباراتيه الايرانية ونظيراتها الايطالية آخذة بالتوسع.

انتهى ** ح ع