مسؤول بحري : إیران تمتلك ما يزيد عن 144 ألف بحار

وأضاف مهدي فرمهیني فراهاني، فب تصريح له اليوم الاحد، أن التطوير الكمي والنوعي لظروف البحارة الايرانيين مدرج على جدول أعمال منظمة الموانئ والملاحة البحرية، ووفق معايير المنظمة الدولية للملاحة البحرية.
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طهران/12 کانون الثاني/ینایر/ارنا-أعلن المدير العام لشؤون البحارة في منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، أن هذه المنظمة الوطنية تضم في كوادرها 144 ألفاً و188 بحاراً.
وأضاف مهدي فرمهیني فراهاني، فب تصريح له اليوم الاحد، أن التطوير الكمي والنوعي لظروف البحارة الايرانيين مدرج على جدول أعمال منظمة الموانئ والملاحة البحرية، ووفق معايير المنظمة الدولية للملاحة البحرية.
انتهی**2054
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