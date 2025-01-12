مسؤول بحري : إیران تمتلك ما يزيد عن 144 ألف بحار

وأضاف مهدي فرمهیني فراهاني، فب تصريح له اليوم الاحد، أن التطوير الكمي والنوعي لظروف البحارة الايرانيين مدرج على جدول أعمال منظمة الموانئ والملاحة البحرية، ووفق معايير المنظمة الدولية للملاحة البحرية.

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