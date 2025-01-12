المبعوث الاممي الخاص باليمن يجري مباحثات مع عراقجي في طهران

وافادت ارنا، ان اللقاء بين وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية مع مبعوث الامم المتحدة الخاص بالشأان اليمني، جرى على امتداد زيارة الاخير الى طهران.

وفي تصريح خلال اللقاء هذا، اكد عراقجي على موقف الجمهورية الاسلامية الداعم لدور وجهود الامم المتحدة الهادفة الى تحسين الوضع في اليمن.

واشار وزير الخارجية الايراني، الى الغارات المتتالية التي ينفذها الثلاثي الامريكي – البريطاني والصهيوني على البنى التحتية لليمن؛ وقال : ان هذه الهجمات تشكل انتهاكا سافرا لوحدة التراب والسيادة الوطنية في اليمن، كما هي نقض صارخ للقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة.

ومضى وزير الخارجية الى القول : ان استخدام القوة وانتهاك القانون من قبل الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا، يخدم في واقع الامر، جرائم الابادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بغزة، وهو سابقة في تهديد السلام والامن الاقليميين، وان تداعياتها ستطال بلدان المنطقة جميعا.

الى ذلك، اثنى المبعوث الاممي على موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية واهتمامها للاستقرار والامن في المنطقة وخاصة اليمن، كما اكد على ضرورة استمرار المشاورات مع الجمهورية الاسلامية في هذا الخصوص.

انتهى ** ح ع