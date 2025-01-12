عراقجي : إدارة الأزمات الإنسانية تتطلب تعاونا من الدول الأوروبية

وأفادت وكالة "إرنا"، بأن الرئيسة الجديدة لمكتب تمثل برنامج الأغذية العالمي في إيران قدمت، في هذا اللقاء، نسخة من أوراق اعتمادها إلى السيد "عباس عراقجي"، إيذانا ببدئ مهامها رسميا في البلاد.

واستعرضت الغريباوي مع وزير الخارجية، أعمال المنظمة العالمية الإنسانية في مجال الأمن الغذائي والتحديات والعقبات التي تواجه هذه المنظمة في المنطقة، كما دعت الى مواصلة التعاون والتفاعل بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمنظمة الدولية لتحقيق أهدافها في إيران والمنطقة.

وأعربت رئيسة المكتب الاقليمي لبرنامج الاغذية العالمي، عن تقديرها للجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تستضيف على اراضها ملايين الأفغان، سواء كانوا لاجئين أو نازحين؛ مؤكدة على التزام هذه المنظمة الدولية بدعم إيران كواحدة من أكبر الدول الحاضنة للاجئين.

من جانبه، تمنى عراقجي التوفيق للسيدة الغريباوي في مهامها الجديدة، مؤكدا على استمرار نهج الحكومة الإيرانية في التعاون والتفاعل مع المؤسسات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي.

كما اعتبر وزير الخارجية، أن "إدارة الأزمات الإنسانية، ولا سيما أوضاع النازحين واللاجئين في منطقة غرب آسيا، تتطلب تعاونا شاملا على الصعيدين الإقليمي والدولي، وبخاصة من الدول الأوروبية".

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