بزشكيان : الوحدة والتضامن اقوى سلاح في مواجهة الاعداء

واكد الرئيس بزشكيان، خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاحد : نحن مطالبون جميعًا اليوم، لكي نبذل قصارى جهدنا ونعمل بجد وعلى مدار الساعة من اجل تعزيز وترسيخ هذا التضامن وحل مشاكل الشعب.

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