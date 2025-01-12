بزشكيان : الوحدة والتضامن اقوى سلاح في مواجهة الاعداء

واكد الرئيس بزشكيان، خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاحد : نحن مطالبون جميعًا اليوم، لكي نبذل قصارى جهدنا ونعمل بجد وعلى مدار الساعة من اجل تعزيز وترسيخ هذا التضامن وحل مشاكل الشعب.
انتهى ** ح ع
طهران / 12 كانون الثاني / يناير / إرنا - قال رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان : ان اقوى سلاح لمعالجة المشاكل الداخلية والمقاومة والصمود بوجه الاعداء، يكمن في الحفاظ على التضامن والوحدة داخل البلاد، وتعزيز الامل والتفاؤل بين المواطنين.
واكد الرئيس بزشكيان، خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاحد : نحن مطالبون جميعًا اليوم، لكي نبذل قصارى جهدنا ونعمل بجد وعلى مدار الساعة من اجل تعزيز وترسيخ هذا التضامن وحل مشاكل الشعب.
انتهى ** ح ع
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