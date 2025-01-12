بقائي يعلن الافراج عن المواطن الايراني المعتقل في إيطاليا

وفي إشارة إلى الجهود التي بذلها الجهاز الدبلوماسي لمتابعة القضية، اعرب بقائي في تصريح له مساء اليوم الاحد عن ارتياحه لإطلاق سراح هذا المواطن وتقديره لتعاون جميع الأطراف المعنية، وأكد أن وزارة الخارجية لن تالو جهدا في اداء واجباتها الذاتية في دعم وحماية حقوق الرعايا الإيرانيين في الخارج.

وأعلن المركز الإعلامي للسلطة القضائية الايرانية في وقت سابق من اليوم بان محمد عابديني، وهو مواطن إيراني نخبوي تم اعتقاله في إيطاليا، قد افرج عنه وسيعود إلى البلاد خلال الساعات القليلة المقبلة.

واضاف المركز ان اعتقال محمد عابديني جاء نتيجة سوء تفاهم تم حله من خلال المتابعة من قبل وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمفاوضات بين الوحدات المعنية في وزارة الامن الإيرانية وجهاز الامن الإيطالي، مما أدى إلى إطلاق سراحه وعودته المرتقبة الى البلاد.

ووفقا لهذا التقرير، أشارت وسائل الإعلام الإيطالية أيضا في الأيام الأخيرة إلى العلاقات الإيجابية والمتنامية بين أجهزة الاستخبارات الإيرانية والإيطالية.

وكان عابديني قد ألقي القبض عليه في مدينة ميلانو الإيطالية بناء على طلب من اميركا بتهمة انتهاك العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران، قبل أن يواصل رحلته إلى سويسرا.

عابديني هو خريج كلية الميكانيكا من جامعة "شريف" التكنولوجية في طهران ومدير شركة سويسرية باسم Illumove SA، وكانت جميع أنشطتها تتم تحت الإشراف القانوني والضريبي للحكومة السويسرية.

وفي وقت سابق قال متحدث الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي: "إن عدداً من الرعايا الإيرانيين يجري ملاحقتهم وتسليمهم في بعض الدول بناء على طلب من اميركا ونحن نعتبر ذلك شكلاً من أشكال احتجاز الرهائن. التهمة الموجهة لهؤلاء المواطنين هي الالتفاف على العقوبات الأميركية أحادية الجانب وهو اتهام لا أساس له من الصحة على الإطلاق".

انتهى ** 2342