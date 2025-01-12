الممثل الاممي الخاص في الشان اليمني يلتقي كبير مستشاري الخارجية الايراني

وفي هذا اللقاء الذي جرى اليوم الاحد، ناقش الجانبان وتبادلا وجهات النظر حول آخر التطورات السياسية والميدانية في اليمن، وتكثيف الغارات الجوية على الأراضي اليمنية، وخريطة الطريق لاتفاق السلام، وتبادل أسرى الحرب، والوضع الإنساني الحرج وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي اللقاء أدان خاجي الاعتداءات العسكرية التي تشنها أميركا وبريطانيا والكيان الصهيوني ضد الشعب والبنية التحتية والمناطق المدنية في اليمن، وحذر من تصاعد انعدام الأمن في المنطقة.

وأشار أيضاً إلى النهج البناء للحكومة اليمنية واستعدادها لتوقيع اتفاق السلام، واعتبر التدخلات العسكرية والسياسية الأميركية في اليمن سبباً في زيادة تعقيد الوضع في منطقة البحر الأحمر.

من جانبه ، وصف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، في إشارة إلى زيارته إلى صنعاء الأسبوع الماضي، أجواء المفاوضات مع المسؤولين في صنعاء بأنها كانت إيجابية.

كما أعرب عن قلقه إزاء تصعيد الاوضاع الأمنية ​​في المنطقة، مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود والاستفادة من الفرص القادمة لإيجاد الحل السياسي وتنفيذ اتفاق السلام.

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