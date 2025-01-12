سفير اليابان يقترح إقامة عقد التوأمة بين مدينة مشهد واحدى مدن بلاده

وخلال زيارته إلى مدينة مشهد ولقائه محافظ خراسان الرضوية، يوم الاحد، اشار سفير اليابان إلى الخلفية التاريخية والحضارية لهذه المحافظة ومدينة مشهد، وقال: إن اليابان ستعمل على التعاون مع ايران لمعالجة قضايا دعم اللاجئين والتعاون الصحي والعلاجي.

واضاف: إن اليابان تولي أهمية كبيرة للطاقة المستدامة وسيتم إجراء الدراسات اللازمة لتنفيذ الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في خراسان الرضوية.

من جانبه قال محافظ خراسان الرضوية خلال اللقاء: "إن العلاقات الإيرانية اليابانية تقترب من عامها المائة، ويمكننا أن نقيم برامج خاصة مثل الأسابيع الثقافية في خراسان الرضوية واليابان في هذا الصدد".

وأضاف غلام حسين مظفري: إن اليابان يمكن أن تستثمر في مجالات مختلفة، بما في ذلك الطاقة المتجددة وإدارة الأزمات مثل التعامل مع الزلازل، في خراسان الرضوية.

واعتبر اليابان دولة مهمة في منطقة شرق آسيا والمجتمع العالمي، وأضاف: "نحن مهتمون بالتواصل والتعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والبنية التحتية السياحية والتقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي وتطوير التكنولوجيا وناخذ بنظر الاعتبار تطوير هذه المجالات في خراسان الرضوية".

وتابع: "في مجال تبادل الطلاب والأساتذة، فان المجال متاح بالتاكيد في خراسان الرضوية، ويمكن أن يكون لدينا تعاون مناسب في مجالات تبادل الأساتذة والطلاب والمواضيع العلمية".

وقال محافظ خراسان الرضوية: "إن الحفاظ على التراث الثقافي وترميمه يعد مجالا يمكن أن يوفر أساسا للتبادل الثقافي والعلمي والتعاون المشترك".

كما التقى السفير الياباني خلال زيارته الى مدينة مشهد مع رئيس البلدية يوم الاحد.

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