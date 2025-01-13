وزير الطاقة الإيراني يصل إلى بغداد للبحث في سبل تطوير التعاون الثنائي

وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء العراقي في بيان : إن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل، استقبل- مساء الأحد- وزير الطاقة الإيراني عباس علي آبادي والوفد المرافق له في مطار بغداد الدولي".

وأضاف البيان، "من المقرر أن يجري الطرفان غداً مباحثات تتعلق بإمدادات الطاقة من إيران إلى العراق، والسبل الكفيلة باستقرارها".

وتابع، "تأتي هذه الزيارة عقب زيارة الوفد الحكومي العراقي برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى طهران الأسبوع الماضي؛ لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الطاقة".

وعقد الخميس الماضي في طهران لقاء ثنائي بين وزير الطاقة الإيراني ووزير الكهرباء العراقي، ركز على التبادل الكهربائي وتصدير الخدمات الفنية والهندسية في صناعة الكهرباء.

وخلال اللقاء جرى بحث مجال التبادل الكهربائي وتصدير المنتجات الفنية والخدمات الهندسية في صناعة الكهرباء.

ودعا وزير الكهرباء العراقي الشركات الإيرانية القادرة للمشاركة في مجالات نقل وتوزيع وتجهيز العراق بمعدات الصناعة الكهربائية.

وفي الاجتماع تقرر أيضا مناقشة هذه القضايا بحضور القطاع الخاص خلال زيارة وزير الطاقة الايراني عباس علي آبادي إلى العراق.

إصلاح 5000 محول في العراق، والتعريف بالشركات الإيرانية في مجال المعدات وبناء محطات الطاقة وإصلاح محطات الطاقة، فضلاً عن التدريب ونقل المعرفة المشتركة ، كانت من بين المواضيع الأخرى التي نوقشت في الاجتماع، وبناءً عليه تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل لهذا الغرض.

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