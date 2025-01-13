لبنان: الاحتلال الإسرائيلي يشنّ غارات على قرى في الجنوب والبقاع

وأكدت مراسلة الميادين، أنّ طائرات الاحتلال، أغارت على مناطق مفتوحة، في أطراف بلدتي حومين ودير الزهراني، جنوبي البلاد.

كذلك، أفاد مراسل الميادين بأنّ الاحتلال شنّ غارة استهدفت مرتفعات بلدة جنتا في البقاع، شرقي لبنان.

وفي وقتٍ سابق الأحد، توغّلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق وقرى عدّة جنوبي لبنان، وقالت مراسلة الميادين إنّ دبابة ميركافا إسرائيلية تحرّكت في اتجاه المناطق الشمالية في بلدة مارون الراس.

كذلك، توغّلت قوّة إسرائيلية في اتجاه بلدة المجيدية، ومنها إلى مفرق وادي خنسا ومشارف سهل الماري، بمتابعةٍ من مسيرة إسرائيلية.

وقامت قوّة مشاة إسرائيلية أيضاً بدهم منازل، عند الأطراف الشمالية لمارون الراس لجهة بنت جبيل، كما قامت بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة.

انتهى ** 2342