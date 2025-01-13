١٣‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٣:٥٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85718348
T T
٠ Persons

سمات

لبنان: الاحتلال الإسرائيلي يشنّ غارات على قرى في الجنوب والبقاع

١٣‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٣:٥٣ ص
رمز الخبر: 85718348
لبنان: الاحتلال الإسرائيلي يشنّ غارات على قرى في الجنوب والبقاع

طهران / 13 كانون الثاني/يناير/ارنا- شنّ الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، غارات على لبنان، مستهدفاً مناطق في الجنوب والبقاع، ومخترقاً بذلك مرّة أخرى اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكدت مراسلة الميادين، أنّ طائرات الاحتلال، أغارت على مناطق مفتوحة، في أطراف بلدتي حومين ودير الزهراني، جنوبي البلاد.

كذلك، أفاد مراسل الميادين بأنّ الاحتلال شنّ غارة استهدفت مرتفعات بلدة جنتا في البقاع، شرقي لبنان.

وفي وقتٍ سابق الأحد، توغّلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق وقرى عدّة جنوبي لبنان، وقالت مراسلة الميادين إنّ دبابة ميركافا إسرائيلية تحرّكت في اتجاه المناطق الشمالية في بلدة مارون الراس.

كذلك، توغّلت قوّة إسرائيلية في اتجاه بلدة المجيدية، ومنها إلى مفرق وادي خنسا ومشارف سهل الماري، بمتابعةٍ من مسيرة إسرائيلية.

وقامت قوّة مشاة إسرائيلية أيضاً بدهم منازل، عند الأطراف الشمالية لمارون الراس لجهة بنت جبيل، كما قامت بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة.

انتهى ** 2342

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .