انتشال جثامين 16 شهيدا في جنوب لبنان

وقالت المديرية، إن الفرق انتشلت أيضا جثمانين وأشلاء 5 شهداء من بلدة علما الشعب، في إطار جهودها المستمرة للبحث عن المفقودين بعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأخير على لبنان.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين “حزب الله” و”إسرائيل” حيز التنفيذ، فجر الأربعاء السابع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لينهي أكثر من 13 شهراً من المواجهات العسكرية عبر الحدود وشهرين من الحرب المفتوحة بين الطرفين.

وبالتزامن مع ذلك، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ 464 يوما على التوالي، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وخلّف العدوان أكثر من 156 ألفا و200 شهيد وجريح فلسطينيي، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

انتهى ** 2342