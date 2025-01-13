استشهاد 5 أشخاص جراء قصف الاحتلال مدرسة تؤوى نازحين وسط غزة

وأكد الدفاع المدنى بقطاع غزة استشهاد 3 أشخاص وعدد من المفقودين فى استهداف الاحتلال منزلا بحى الشجاعية شرقى مدينة غزة.

وأصيب عشرات الفلسطينيين، إثر استهداف طائرات الاحتلال الصهیوني الحربية منزلا في حي الشجاعية، شرق مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن جيش الاحتلال نسف المباني السكنية بمنطقة النزلة في جباليا شمال القطاع، بالتزامن مع شن 3 غارات متتالية على مخيم البريج وسط القطاع، ما أدى لإصابة طفل.

من ناحية أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال الصهیوني بلدة ديراستيا، شمال غرب سلفيت بالضفة الغربية وداهمت عددا من المنازل ونكلت بفلسطينيين واحتجزتهم بالقرب من مدخل البلدة.

وفي السياق، هاجم مستوطنون، بحماية جيش الاحتلال، بالحجارة مركبات المواطنين التي كانت تمر على الشارع الرئيسي "قلقيلية - نابلس"، بالقرب من مفترق قرية الفندق، ما أدى إلى تحطيم زجاج عدد منها.

انتهی**3280