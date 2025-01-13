مستنقع "ميانكالة" في مازندران جنة الطيور في إيران

طهران/ارنا- تعتبر الأراضي الرطبة والموائل المائية في مازندران شمال البلاد من أجمل مناطق الجذب الطبيعية في هذه المحافظة والتي بالإضافة إلى كونها مناطق جذب سياحي، تتمتع بقدرة بيئية كبيرة في هذه المحافظة، وتعتبر مكانًا ممتعًا للطيور المهاجرة. فمستنقع "ميانكالة" في محافظة مازندران هو واحد من 600 محمية في العالم ويحتضن الکثیر من طیور الفلامينغو سنویا. فهذه المحمية جنة الطيور في إيران، يمكن مشاهدة طيور نادرة هناك من جميع أنحاء العالم في هذا المجال وهي مأوى للحياة البرية وتعتبر واحدة من الموائل الطبيعية الأكثر أهمية وقيمة لأنواع مختلفة من الطيور.

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