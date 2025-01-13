١٣‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٩:٣٥ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85718460
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قاليباف: مناورات الجيش وقوات التعبئة تدل علی اقتدار البلاد

١٣‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٩:٣٥ ص
رمز الخبر: 85718460
قاليباف: مناورات الجيش وقوات التعبئة تدل علی اقتدار البلاد

طهران / 13 كانون الثاني/يناير/إرنا-قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف" إن مناورات الجيش و البسيج (قوات التعبئة) وإزاحة الستار عن مدينة صاروخية إيرانية جديدة أظهرت مظاهر جديدة للقوة الدفاعية والقتالية للبلاد.

وأشار "محمد باقر قاليباف" إلى إجراء القوات المسلحة مناورات مختلفة في الأيام الأخيرة خلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي اليوم الأحد وقال: إن إجراء مناورات، بما في ذلك مناورة"الاقتدار 1403" للقوات المسلحة، والتي تتمحور حول قوة الدفاع الجوي للجيش الايراني، والمناورة الثقافية-العسكرية الكبرى تحت عنوان "السائرون إلى القدس"، بمشاركة  110 آلاف من أبناء الشعب الايراني، وإزاحة الستار عن أحدث مدينة صاروخية للقوات الجوية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في الأيام الأخيرة أظهر مظاهر جديدة للقوة الدفاعية والقتالية للبلاد.

وأضاف: هذه المناورات اظهرت لأعدائنا، العزم الجدي والقوة الرادعة لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية المقدسة.

وقال نثمن الجهود التي يبذلها كافة مجاهدي القوات المسلحة على مدار الساعة، ونسأل الله تعالى لهم دوام التوفيق.

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