١٣‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٩:٣٩ ص
رمز الخبر: 85718474
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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مظاهرات في تونس رفضا لدعم واشنطن لجرائم الاحتلال بغزة

١٣‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٩:٣٩ ص
رمز الخبر: 85718474
مظاهرات في تونس رفضا لدعم واشنطن لجرائم الاحتلال بغزة

طهران /13 كانون الثاني/يناير/إرنا- تجمع العشرات من التونسيين أمام مقر السفارة الأمريكية في العاصمة تونس، للتعبير عن رفضهم لاستمرار الدعم الأمريكي لجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكب في قطاع غزة.

وجاءت هذه الوقفة أمس الأحد، في إطار مظاهرة أسبوعية دعت إليها الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع، التي تضم عددا من الجمعيات الناشطة.

ورفع المتظاهرون لافتات تحمل شعارات مثل "غزة تحت النار يا حكام البترودولار"، و"غزة ضحية الحكومات العربية"، و"مقاومة مقاومة"، "لا صلح لا مساومة".

وأكد عضو الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع، صلاح المصري خلال كلمته في الوقفة، تضامن المشاركين الكامل مع الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن هذه التحركات تهدف إلى الضغط والتنديد بالدعم الأمريكي لـ"إسرائيل" في عمليات التهجير والإبادة التي تستهدف الفلسطينيين في غزة.

وطالب المصري بوقف العدوان على غزة، داعيا إلى طرد السفير الأمريكي وغلق السفارة الأمريكية في تونس، ومشددا على ضرورة اتخاذ موقف صارم ضد دعم واشنطن لـ"إسرائيل".

وتشهد المدن التونسية، بما فيها العاصمة، وقفات احتجاجية مستمرة تضامنا مع قطاع غزة، يدعو خلالها المشاركون إلى وقف الهجمات الصهيونية وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر منذ عام 2006.

وتتواصل حرب الإبادة الجماعية التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة لليوم الـ 464 تواليا، وسط ارتكاب المجازر وجرائم الحرب التي تستهدف المدنيين في مختلف أنحاء القطاع.

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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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