وزير العلوم: الجامعات الإيرانية مستعدة لفتح فروع لها في العراق

وأشار"حسين سيمائي صراف" خلال لقائه وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي "نعيم العبودي" في طهران إلى القواسم المشتركة الكثيرة والمتنوعة بين إيران والعراق وقال إن البلدين مهتمان بتطوير العلاقات في مجال العلوم والتكنولوجيا، ويجب تنفيذ الاتفاقيات والمذكرات القائمة.

وأردف قائلا: منذ الماضي البعيد وحتى الیوم، استضاف العراق علماء إيرانيين، وخاصة في حوزة النجف الأشرف، کما استضافت إيران أيضا علماء وباحثين عراقيين،وهذا الماضي الغني للعلاقات في مجال العلوم يسمح لنا بالتخطيط لتوسيع التعاون العلمي والتكنولوجي على مستويات عالية.

وأضاف:لقد أعلنا عن استعدادنا لمنح فرص دراسية لأعضاء هيئة التدريس العراقيين وننتظر تنفيذه من قبل دولة العراق.

وأشار إلى خبرة إيران العالية في إنشاء الشركات التكنولوجية والمعرفية وقال: إن إيران مستعدة لتزويد العراق بخبرتها في إنشاء حدائق العلوم والتكنولوجيا ومساعدة هذا البلد في إنشاء هذه الحدائق.

واستطرد قائلا: من علامات الصداقة بين إيران والعراق هو استشهاد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وقال: هذا رمز أبدي للترابط بين الشعبين.

من جانبه قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي ،خلال هذا اللقاء: في رحلاتي السابقة إلى إيران، قمت بزيارة حدائق العلوم والتكنولوجيا في هذا البلد وأنا على دراية بقدرة إيران العالية في مجال التكنولوجيا.

وأعلن: في الوقت الراهن تم صياغة اللوائح القانونية لإنشاء حدائق العلوم والتكنولوجيا في العراق، ونحن مستعدون للاستفادة من تجارب إيران في هذا المجال.

وأكد نعيم العبودي أن تعزيز التعاون الأكاديمي بين إيران والعراق سيجمع القدرات العلمية للبلدين ويعمل على حل مشاكل البلدين.

وقال إن دعم إيران للعراق خلال هجوم داعش على العراق ولعب دور في هزيمة داعش كان من علامات الصداقة بين البلدین.

وتابع قائلا: إن بركة دماء الشهيد سليماني وأبو مهدي المهندس الطاهرة زادت من قوة ووحدة الشعبين الإيراني والعراقي وأصبحت رمزا تاريخيا مشتركا.

وأكد على ضرورة رفع مستوى التعاون العلمي بين إيران والعراق إلى نفس مستوى العلاقات السياسية والثقافية بين البلدين.

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