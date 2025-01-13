إيران وطاجيكستان ستوقعان وثائق تعاون مهمة في المجالين الثقافي والاقتصادي

وأشار "علي رضا حقيقيان"في تصریح خاص لمراسل وکالة "إرنا"، إلى أهمية الزيارة المرتقبة لرئیس الجمهوریة إلى طاجيكستان وقال إن هذا البلد له مكانة مهمة في السياسة الخارجية الإيرانية،بالنظر إلى القواسم المشتركة التاريخية والثقافية والدينية العديدة.

وتابع قائلا: إن اختيار طاجيكستان كالوجهة الأولى للزيارة الرسمية لرئیس الجمهوریة إلى منطقة أوراسيا يدل علی المكانة المتميزة لطاجيكستان في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال: سيوقع الجانبان وثائق تعاون مهمة في مختلف مجالات الثقافة والعلوم والاقتصاد والصناعة... بالتنسيق بين مختلف مؤسسات البلدين.

وشرح أهداف وخطط زيارة رئيس الجمهوریة إلى دوشنبه عاصمة طاجیکستان وقال: يأتي في اطار أهداف ومخططات هذه الزیارة، عقد مؤتمر تجاري واستثماري وسياحي مشترك بمشاركة أكثر من 300 ناشط اقتصادي ومستثمر إيراني وطاجيكي من أجل زيادة التعاون والتبادلات الاقتصادية والتجارية وإعادة افتتاح معهد بحوث اللغة الفارسية وآدابها ولقاء رئيس الجمهوریة مع الإيرانيين المقيمين في طاجيكستان.

وأضاف:سيقام اللقاء العلمي والأمسية الشعرية بالتعاون مع أكاديمية العلوم وبمشاركة الكتاب والشعراء والعلماء الإيرانيين والطاجيكيين على هامش زيارة رئیس الجمهوریة.

واستطرد قائلا: قد شاركت وتعاونت شركات إيرانية على نطاق واسع في المشاريع الضخمة في طاجيكستان، مثل بناء محطة راغون للطاقة الكهرومائية ونفق الاستقلال (انزاب) وهناك تعاون واسع النطاق بين وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في البلاد ووزارة الصحة في طاجيكستان في مجال الخدمات الصحية والطبية والعلاجية.

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