ربيع 2025 سيشهد تشغيل المرحلة الأولى من قاعدة جابهار الفضائية واطلاق القمرين الاصطناعيين "ظفر 2" و"بايا"

وخلال مؤتمره الصحفي اليوم الاثنين حول التقرير المرحلي لمشاريع الفضاء، اوضح رئيس منظمة الفضاء الايرانية بأن إطلاق القمرين الصناعيين "بايا" و"ظفر 2"، المدرجين على قائمة الإطلاق، قد تأجل لبضعة أشهر بسبب تأخر الصاروخ الحامل الأجنبي ومن المرجح أن يتم إطلاقهما في ربيع 2025.

وبالاشارة الى انه سيتم ازاحة الستار عن عدة عمليات فضائية بالتزامن مع ذكرى انتصار الثورة الاسلامية (عشرة الفجر المباركة)،افاد سالارية بأن العينة المطورة للقمر الاصطناعي "بارس 1" والعينة الأولى للقمر الاصطناعي "بارس 2" ستكونان من بين هذه العمليات.

وبخصوص القمر الاصطناعي "ناوك" للاتصالات، اوضح سالارية بانه تم تصميم هذا القمر الاصطناعي بهدف اختبار الاتصالات على ارتفاعات عالية وسيتم وضع في مدار بيضاوي الشكل لاول مرة، وسيتم الكشف عنه خلال عشرة الفجر ايضا.

وافاد بأن البنية التحتية للقمر الاصطناعي "فخر1" هو قمر بحثي من إنتاج القطاع الخاص ولديه القدرة على التكاثر والبناء بسرعة عالية.

وتابع بأن القمر الاصطناعي "ناهيد 3" و"بارس 3 " قيد الإنشاء حاليا. فيما سيتم الكشف عن قمر التصوير الراداري SAR المسمى "راد-1" والذي لديه دقة من 20 الى 50 مترا، سيتم ازاحة الستار عنه في اوائل العام المقبل 2026.

تشغيل المرحلة الأولى من قاعدة جابهار الفضائية

وذكر سالارية أيضا أن قاعدة جابهار الفضائية المخصصة لوزارة الاتصالات وهي مهمة جدا للبلاد، تتكون من ثلاث مراحل،بحيث ان المرحلة الاولى سيتم تشغيلها في ربيع عام 2025، وبعد ذلك سيتم سريعا تشغيل المرحلة الثانية من قاعدة جابهار الفضائية،مضيفا انه لا بد من استكمال المرحلة الثانية للبدء بالمرحلة الثالثة ايضا.

واشار الى انه سيتم إطلاق منظومة الشهيد سليماني اعتبارا من اشهر 9-10-11 من عام 2025 عبر قاعدة جابهار.

اطلاق الكبسولات البيولوجية هذا العام

وحول آخر الإجراءات المتخذة لإطلاق كائن حي إلى الفضاء،بيّن سلارية انه تجري حاليا عملية تصميم وإنتاج كبسولات حيوية إيرانية جديدة، وفي هذا السياق يجري تصميم كبسولتين بوزن 500 كلغ و1500 كلغ.

واضاف انه سيتم تشغيل محطتين فضائيتين مهمتين للتحكم واستقبال الصور، وهما "سلماس" و"جناران" هذا العام.

وذكر رئيس منظمة الفضاء الايرانية بأن القطاع الخاص يقوم ببناء الأقمار الاصطناعية البحثية 1 و2 و4، والقمر الاصطناعي البحثي 3 هو أيضا في مرحلة المزايدة وهذا القمر مصمم ليصل إلى مدار 36 ألف كيلومتر.

واضاف بأنه يتم بناء كلا القمرين الاصطناعيين "ناهيد 3" و"بارس3" من قبل معهد أبحاث الفضاء وهما من بين المنصات المصغرة ويبلغ وزنهما حوالي 200 كلغ. كما اوضح ان القمر الاصطناعي "ناهيد 3" هو نسخة مطورة من "ناهيد 2 "، والقمر الاصطناعي "بارس 3 "هو نسخة مطورة من "بارس 2 "ويعالج 4 أمتار من طيف الألوان ومترين من الأبيض والأسود.

وذكر رئيس منظمة الفضاء الايرانية بأن القطاع الخاص يقوم ببناء الأقمار الاصطناعية البحثية 1 و2 و4، والقمر الاصطناعي البحثي 3 هو أيضا في مرحلة المزايدة وهذا القمر مصمم ليصل إلى مدار 36 ألف كيلومتر.

واضاف بأنه يتم بناء كلا القمرين الاصطناعيين "ناهيد 3" و"بارس3" من قبل معهد أبحاث الفضاء وهما من بين المنصات المصغرة ويبلغ وزنهما حوالي 200 كلغ. كما اوضح ان القمر الاصطناعي "ناهيد 3" هو نسخة مطورة من "ناهيد 2 "، والقمر الاصطناعي "بارس 3 "هو نسخة مطورة من "بارس 2 "ويعالج 4 أمتار من طيف الألوان ومترين من الأبيض والأسود.

انتهى**ر.م

انتهی**ر.م