قيادي فلسطيني للميادين: حماس و"إسرائيل" تقتربان من التوصل لاتفاق بعد تجاوز غالبية العقبات

وقال: بعد تدخل مستويات عليا في مصر وقطر وإدارة ترامب، تمت معالجة القضايا التي شكلت عقبة في التوصل إلى الاتفاق، مؤكداً إن حماس أبدت تصلبا قويا في المفاوضات وأصرت على تنفيذ دقيق لاتفاق 27 أيار/مايو وبإشراف الوسطاء.

وأشار إلى إن " إسرائيل" كانت مصرة على عدد من الشروط التعجيزية، مثل وجود قواتها داخل قطاع غزة وفي محوري فيلادلفيا ونتساريم.

وفي هذا السياق، قال مسؤول مطلع على المفاوضات لـ"رويترز"، اليوم الاثنين: إن الوسيط القطري سلم "إسرائيل" وحماس مسودة نهائية لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى تهدف إلى إنهاء الحرب في غزة، إلا إن "القناة 12" الإسرائيلية نفت هذه التقارير.

وقال المسؤول لـ"رويترز": إن انفراجة تم التوصل إليها في الدوحة، بعد منتصف الليل، بعد محادثات بين رؤساء أجهزة المخابرات الإسرائيلية ومبعوث الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى المنطقة ورئيس الحكومة القطرية.

من جهته، أكد مراسل "القناة 12" الإسرائيلية الموغ بوكير إن هذه الساعات دراماتيكية في المفاوضات، في وقت قدر مصدر إسرائيلي رفيع المستوى إن حماس و"إسرائيل" أمام اتفاق على صفقة وقال: يمكن الاتفاق على التفاصيل في غضون 24 إلى 48 ساعة.

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