حماس تدين عمليات التنكيل بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية

وذكرت حركة "حماس" في بيان رسمي: "إن الجرائم المستمرة بحق أسرانا في السجون الإسرائيلية وعمليات التنكيل والقتل الممنهج التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية بحقهم، والتي كان آخرها استشهاد الأسير معتز أبو زنيد من مدينة دورا جنوب الخليل، نتيجة التعذيب والإجراءات الوحشية، هي جرائم حرب مستمرة وانتهاك لكافة القوانين الدولية الخاصة بالأسرى، وترجمة للقرارات الفاشية لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزير المتطرّف بن غفير ضد الأسرى في السجون".

ودعت الحركة في بيانها المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها، للعمل لحماية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ووقف الانتهاكات التي يتعرضون لها على يد الجنود الإسرائيليين.

كما دعت الحركة المؤسسات الحقوقية الدولية لتسليط الضوء على معاناة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وإعلاء صوتهم والضغط في كافة المحافل للإفراج عنهم.

وطالبت الحركة االشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إلى تكثيف الفعاليات المساندة للأسرى، وتصعيد الاشتباك مع القوا الإسرائيلية ردا على انتهاكاته بحق الفلسطينيين ومقدساتهم.

هذا وكشف نادي الأسير الفلسطيني الأحد شهادات جديدة حول الجرائم التي ترتكبها القوات الإسرائيلية بحق معتقلي قطاع غزة في سجونها.

ووفقا لنادي الأسير الفلسطيني فقد تنوعت وسائل التعذيب والإذلال التي تتبعها القوات الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجون النقب ونفتالي وعوفر والدامون وسيدي تيمان.

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المصدر: وکالة سما الإخباریة