اسلامي: بناء الوحدتين الثانية والثالثة لمحطة بوشهر الذرية، يسجل رقما قياسيا

واضاف اسلامي خلال زيارته لعملية بناء الوحدتين الثانية والثالثة لمحطة بوشهر الذرية ان الاعمال تسير بانتظام وسرعة جيدة بجهود الزملاء والشركات الاستشارية والمقاولين.

واوضح ان العمليات التنفيذية للوحدة الثانية لمحطة بوشهر الذرية بدأت قبل الوحدة الثالثة مضيفا انه تمت الافادة من خبرات تجهيز ورشة واستكمال سلسلة التوفير في الوحدة الثانية لبناء الوحدة الثالثة.

واوضح اسلامي ان 5 الاف شخص يعملون الان في مشروع بناء وحدتين جديدتين لمحطة بوشهر الذرية.

ومضى يقول ان بناء الوحدتين الثانية والثالثة حقق في الوقت الحاضر تقدما بنسبة 16.7 بالمائة.

وتابع رئيس مؤسسة الطاقة الذرية ان التجهيزات اللازمة لبناء الوحدتين المذكورتين، يتم تصنيعها في المصانع الداخلية.