الشركة الوطنية الايرانية للحفر، توقع 9 اتفاقيات في مجال التصنيع والبحوث

وابلغ بيك زادة مراسل ارنا انه تم التوقيع على هذه الاتفاقيات اليوم وفي اليوم الثالث للدورة الخامسة عشرة لمعرض تجهيزات النفط بخوزستان (جنوب).

واضاف ان مذكرات التفاهم والاتفاقيات وقعت في مجالات البحوث والتدريب والتصنيع الداخلي مع مختلف المجموعات بما فيها الجامعة الاسلامية الحرة وواحة العلم والتكنولوجيا وجامعة صناعة النفط والشركات المعرفية.

واوضح انه سيتم تصنيع تجهيزات ومعدات مهمة فيها فيها مولدات الكهرباء بالديزل لاجهزة الحفر للمرة الاولى وجهاز الطرد المركزي لجهاز الحفر وجهاز الخرسانة لابار النفط والغاز.