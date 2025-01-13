١٣‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٦:٤٢ م
رمز الخبر: 85719240
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journalistکاظم شماعییان

الشركة الوطنية الايرانية للحفر، توقع 9 اتفاقيات في مجال التصنيع والبحوث

١٣‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٦:٤٢ م
رمز الخبر: 85719240
الشركة الوطنية الايرانية للحفر، توقع 9 اتفاقيات في مجال التصنيع والبحوث

اهواز/ 13 كانون الثاني/يناير/ارنا – قال مدير البحوث والتكنولوجيا وهندسة التصنيع بالشركة الوطنية الايرانية للحفر محمد علي بيك زادة اليوم الاثنين انه تم توقيع 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجال صناعة التجهيزات وانجاز البحوث التطبيقية.

وابلغ بيك زادة مراسل ارنا انه تم التوقيع على هذه الاتفاقيات اليوم وفي اليوم الثالث للدورة الخامسة عشرة لمعرض تجهيزات النفط بخوزستان (جنوب).

واضاف ان مذكرات التفاهم والاتفاقيات وقعت في مجالات البحوث والتدريب والتصنيع الداخلي مع مختلف المجموعات بما فيها الجامعة الاسلامية الحرة وواحة العلم والتكنولوجيا وجامعة صناعة النفط والشركات المعرفية.

واوضح انه سيتم تصنيع تجهيزات ومعدات مهمة فيها فيها مولدات الكهرباء بالديزل لاجهزة الحفر للمرة الاولى وجهاز الطرد المركزي لجهاز الحفر وجهاز الخرسانة لابار النفط والغاز.

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journalistکاظم شماعییان

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