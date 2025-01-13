١٣‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٨:٤٩ م
رمز الخبر: 85719336
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journalistکاظم شماعییان

رئيس الصناعات الجوية: قسم رئيسي من المسيرات، يستخدم في السلسلة الهجومية والدفاعية

١٣‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٨:٤٩ م
رمز الخبر: 85719336
رئيس الصناعات الجوية: قسم رئيسي من المسيرات، يستخدم في السلسلة الهجومية والدفاعية

طهران/ 13 كانون الثاني/يناير/ارنا – قال رئيس مؤسسة الصناعات الجوية بوزارة الدفاع العميد طيار افشين خواجة فرد حول ضم الف مسيرة الى الجيش ان هذه المسيرات ونظرا الى ارتفاعها وسرعاتها المنوعة والاختبارات الجيدة التي تمت في مجال الاعتراض الجوي عليها، فان قسما رئيسيا منها سيستخدم في السلسلة الهجومية والدفاعية للبلاد.

واضاف العميد طيار خواجة فرد اليوم الاثنين على هامش ضم الف مسيرة من انواع المسيرات الى القوات التابعة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية ان برنامج ضم المسيرات هذه كان بمنزلة مناورة انتاجية واننا اظهرنا كيف نقوم في الاوقات اللازمة بزيادة عدد وحجم منتجاتنا في هذا المجال. 

واوضح ان الميزة الثانية لبرنامج الضم تتمثل في اننا كنا في مجال الانتاج الناتج عن العمليات الميدانية، بحاجة الى تعزيز بعض القدرات والميزات وكما قمنا بتعزيز بعض المنظومات، كان هذا ناتجا عن قدرات البحوث وقدرات التصميم لدى متخصصينا في هذا المجال.

واكد اننا نقوم يوما بعد يوم، باختبار اسلحة متنوعة على المسيرات. والاختبارات تجري حول القنابل المختلفة وقنابل الليزر وصواريخ جو-جو وباقي الاسلحة التي تعلنها القوات بناء على احتياجاتها.

واضاف انه لحس الحظ بما ان القوات تمتلك هذه المسيرات فانها تقوم بتصميم واختبار سيناريوهات عملانية وابداعات مختلفة، وهذا خبر سار للغاية حيث ان مقاتلينا قادرون على استخدام هذه المسيرات بتنوع مختلف.

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journalistکاظم شماعییان

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