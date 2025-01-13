رئيس الصناعات الجوية: قسم رئيسي من المسيرات، يستخدم في السلسلة الهجومية والدفاعية

واضاف العميد طيار خواجة فرد اليوم الاثنين على هامش ضم الف مسيرة من انواع المسيرات الى القوات التابعة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية ان برنامج ضم المسيرات هذه كان بمنزلة مناورة انتاجية واننا اظهرنا كيف نقوم في الاوقات اللازمة بزيادة عدد وحجم منتجاتنا في هذا المجال.

واوضح ان الميزة الثانية لبرنامج الضم تتمثل في اننا كنا في مجال الانتاج الناتج عن العمليات الميدانية، بحاجة الى تعزيز بعض القدرات والميزات وكما قمنا بتعزيز بعض المنظومات، كان هذا ناتجا عن قدرات البحوث وقدرات التصميم لدى متخصصينا في هذا المجال.

واكد اننا نقوم يوما بعد يوم، باختبار اسلحة متنوعة على المسيرات. والاختبارات تجري حول القنابل المختلفة وقنابل الليزر وصواريخ جو-جو وباقي الاسلحة التي تعلنها القوات بناء على احتياجاتها.

واضاف انه لحس الحظ بما ان القوات تمتلك هذه المسيرات فانها تقوم بتصميم واختبار سيناريوهات عملانية وابداعات مختلفة، وهذا خبر سار للغاية حيث ان مقاتلينا قادرون على استخدام هذه المسيرات بتنوع مختلف.